E'ufficiale, Ryder Cup di Roma slitta al 2023

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'edizione americana della Ryder Cup 2020 slitta al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Quella italiana, in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), passa così dal 2022 al 2023. Lo hanno ufficializzato la PGA of America e la Ryder Cup Europe.

Effetti a cascata su tutte le altre Ryder Cup fino all'edizione del 2037. La sfida statunitense del 2021 si disputerà tra il 21 e il 26 settembre nel Wisconsin, sul percorso del Whistling Straits Golf Course di Kohler. (ANSA).