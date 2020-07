Coronavirus: Unità Crisi Lazio, Sos per aereo dal Qatar

L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio lancia l'allarme per un volo in arrivo a Fiumicino dal Qatar con a bordo "135 passeggeri 'indiretti' ovvero originati da Dacca (Bangladesh). Questi secondo la disposizione non dovrebbero sbarcare a Fiumicino". "ENAC emetta una indicazione chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri. La disposizione del Ministro Speranza va rispettata e applicata", conclude il responsabile dell'Unità di Crisi Alessio D'Amato.

"Comunque le nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione - aggiunge il responsabile dell'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non può sostenere questa pressione. Auspico che vengano assunte decisioni che vadano in tal senso nelle prossime ore".