Chimenti "rinvio Ryder Roma, per noi non cambia nulla"

L'attesa verso la Ryder Cup di Roma si allunga di un anno a causa dell'emergenza sanitaria.

Prendiamo atto e condividiamo la decisione congiunta della PGA of America e dalla Ryder Cup Europe. Per noi non cambia nulla perché eravamo pronti a rispettare tutte le tempistiche". Queste le dichiarazioni di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, dopo l'ufficializzazione del rinvio della Ryder Cup italiana dal 2022 al 2023. "La Ryder Cup di Roma - ha sottolineato Chimenti - rappresenta una vetrina internazionale che mette l'Italia al centro del mondo. Oggi tutti ci invidiano questo evento che contribuirà ad accrescere il prestigio dello sport italiano. Un'opportunità anche per lo sviluppo del turismo e il rilancio dell'occupazione, specialmente dopo la pandemia che sta generando una crisi economica con pochi precedenti. Desidero ringraziare ancora una volta tutti i governi che, dal 2015 ad oggi, hanno garantito pieno sostegno alla Federazione Italiana Golf. A dimostrazione dell'importanza planetaria della competizione, che ha avuto ed ha un consenso trasversale. Un grazie anche al Coni e al Presidente Giovanni Malagò per aver creduto, sin da subito, nelle potenzialità del progetto di crescita del movimento golfistico che ora può contare anche sul supporto istituzionale del Dicastero dello Sport guidato dal Ministro Vincenzo Spadafora. Continueremo a lavorare senza soste verso gli obiettivi, in piena sintonia con il board della Ryder Cup Europe, il Marco Simone e Infront, Official Advisor della FIG".

