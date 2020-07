Legnini incontra Conte, 'ho avuto rassicurazioni'

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - "Ho avuto rassicurazioni dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla piena disponibilità del governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i sindaci e che erano contenute negli emendamenti presentati in Commissione Bilancio e non accolti". Lo ha fatto sapere il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, dopo aver incontrato il premier questo pomeriggio. "Il governo, mi ha garantito il presidente Conte - ha aggiunto Legnini - intende inserire le norme per accelerare la ricostruzione pubblica e privata nel decreto semplificazioni di prossima emanazione. Quelle che invece richiedono una copertura finanziaria - ha spiegato il commissario -, ad esempio quello per il personale e la proroga dello stato di emergenza, saranno inserite nel decreto che sarà emanato subito dopo l'approvazione del nuovo, atteso, scostamento di bilancio". Conte ha "confermato la disponibilità ad incontrare presto, e nuovamente, i sindaci e i cittadini dei territori colpiti dal sisma".

(ANSA).