Uruguay:offerta a Cavani è di gruppo che vuole anche la Roma

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - L'offerta a Edinson Cavani c'è stata, però a farla non è stata la Roma attuale, ma i rappresentanti di un gruppo che vuole acquistare il club giallorosso e regalarsi anche il 'Matador' uruguayano.

A rivelarlo ad 'Ovacion', inserto sportivo del giornale 'El Pais' (quello che assegna il Pallone d'Oro del Sudamerica) è stato Gaston Fernandez, intermediario dell'operazione legata al 33enne attaccante ex Napoli che a fine giugno si è svincolato dal Paris SG e attualmente si trova in famiglia, a Salto. "'Sì, c'è questa offerta per Cavani - ha detto Fernandez - .. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone, che è il fratello e l'agente del giocatore: se questo gruppo acquista la Roma, vogliono Edinson in squadra.

Tutto dipenderà dal fatto se riusciranno a prendersi la Roma, perché non è facile acquistare un club di quel prestigio. Ci sono molte cose da tenere a mente, però una delle priorità di questo gruppo se la cosa si concretizza è prendere Cavani". "Mi hanno chiamato perché sanno che sono vicino a Cavani - ha aggiunto -, con il quale parlo di altre cose, perché il suo rappresentante è il fratello. Però mi hanno assicurato che la proposta è seria. La loro offerta è piaciuta, ma non significa che Cavani andrà alla Roma perché loro prima devono acquisire la società". (ANSA).