Maltempo: Lazio,allerta meteo per 24 ore

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Allerta meteo nel Lazio da oggi e per 24 ore. Sulla regione si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forte raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. E' quanto comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.