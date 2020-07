Fonseca rivoluziona la Roma, 8 cambi con l'Udinese

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Paulo Fonseca rivoluziona la Roma per l'impegno con l'Udinese allo stadio Olimpico e lascia fuori sia Dzeko sia Mkhitaryan. Della squadra titolare scesa in campo nel ko di San Siro col Milan, il tecnico portoghese conferma solo Mirante tra i pali, Smalling al centro della difesa e Cristante in mediana. Ben otto quindi i cambi nella formazione giallorossa, alcuni obbligati (Mancini indisponibile, Veretout e Pellegrini fermati dal giudice sportivo), altri legati a logiche di turnover che offrono una chance dal primo minuto a Under, Perotti e Kalinic in attacco.

Nel 3-5-2 dell'Udinese, reduce dalla sconfitta interna con l'Atalanta, il tecnico Gotti ritrova De Paul dopo la squalifica, e preferisce affidarsi all'inizio a Becao e Jajalo rispetto a Ekong e Fofana. In attacco conferma per Kevin Lasagna che sarà affiancato dall'ex romanista Okaka. (ANSA).