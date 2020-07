Arrivano i 'Rock',nuovi treni pendolari

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Spazioso, ecologico, confortevole: è il primo dei treni per pendolari 'Rock' di Trenitalia consegnato oggi alla Regione Lazio alla Stazione Termini di Roma al governatore Nicola Zingaretti daßGianfranco Battisti, ad e dg di Ferrovie dello Stato Italiane e Orazio Iacono, ad e dg Trenitalia. Si tratta del primo deiß72 nuovi treni (di cui 65 Rock) che entro il 2024 garantiranno il rinnovo totale della flotta regionale. Il Rock, dotato di 602 posti a sedere, sarà impiegato sulle linee FL1 (Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma - Cesano/Viterbo). Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri e Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia.ßNel Lazio, secondo i dati di Fsi, il 13% delle persone sceglie il treno per i propri spostamenti e con circa 350 mila viaggiatori al giorno è la seconda regione in Italia per passeggeri trasportati.