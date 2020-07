Ok extra-Schengen, 200 voli a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 1 LUG - In concomitanza con la progressiva riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen, all'aeroporto di Fiumicino da oggi aumentano, rispetto al periodo precedente, i voli complessivi, tra arrivi e partenze. Circa 200, per un volume complessivo stimato di circa 20 mila passeggeri. In totale, sempre oggi, una ventina i collegamenti in partenza extra-Schengen ed altrettanti in arrivo. L'Italia ha scelto la linea della massima prudenza, mantenendo in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen. La misura si applica anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall'Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente da oggi. E da questa mattina, sempre allo scalo romano, è tornata operativa l'area di imbarco E, chiusa lo scorso 27 marzo a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l'Italia per effetto dell'emergenza Covid-19.