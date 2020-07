Fonseca "niente bilanci, campionato Roma non è finito"

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "È vero che non mi aspettavo la sconfitta col Milan, ma non è questo il momento di fare bilanci.

Capisco che i risultati non sono quelli che dovremmo avere, ma rispetto all'inizio della stagione la squadra è cresciuta molto.

E chi pensa che il nostro campionato sia finito, sbaglia. Sono fiducioso che la squadra con l'Udinese avrà un buon atteggiamento e voglia di vincere". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Riguardo poi a una possibile convocazione di Zaniolo, tornato a lavorare in gruppo, l'allenatore è chiaro: "Si è allenato solo due giorni con noi, è un processo lungo, non è pronto adesso". (ANSA).