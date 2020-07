Coronavirus: Lazio, 9 casi e due decessi

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Nel Lazio sono stati registrati 9 casi positivi e due decessi. A Roma città si registrano tre nuovi casi. In considerazione dei nuovi numeri l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio si attende, in base alla valutazione settimanale del Ministero, un valore RT in calo. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate. Nella Asl Roma 1 una donna di rientro da Londra dove è residente è risultata positiva al test sierologico. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 2 un nuovo caso positivo è una donna di nazionalità Bangladesh riferita ad un cluster familiare già noto. Nella Asl Roma 6 si registrano quattro nuovi casi e nello specifico due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e Ardea. Per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e un decesso: si tratta di una donna di 90 anni ricoverata all'ospedale Goretti.