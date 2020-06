Tar, Cts relazioni su obbligo vaccino

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il Comitato Tecnico Scientifico entro 20 giorni dovrà presentare al Tar del Lazio una relazione che attesti evidenze scientifiche del provvedimento che rende obbligatorio nel Lazio la vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 e il personale sanitario. La decisione è inserita in una serie di ordinanze pubblicate nell'ambito di quattro ricorsi proposti da una serie di medici, personale sanitario, e persone di età pari o superiore a 65 anni.