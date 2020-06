Lazio, registrati 5 casi e zero decessi

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Nel Lazio si registrano 5 casi positivi e zero decessi. A Roma città si contano due nuovi casi.

Nel focolaio a Fiumicino che è controllato, è emerso un nuovo caso positivo. Si tratta di un familiare di un dipendente del bistrot già positivo e posto in isolamento. Nella Asl Roma 4 due nuovi casi a Civitavecchia, uno riguarda un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e un operatore socio sanitario (OSS).

Proseguono inoltre le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. Ad oggi è stata raggiunta quota 161.536 test effettuati con una percentuale di sieroprevalenza ormai stabile al 2.3% che ha consentito di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. Stiamo parlando di un positivo al tampone ogni 544 che hanno eseguito il test di sieroprevalenza. Nel weekend è stata svolta un'attività trapiantologica importante presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.