Assessore, sos Bangladesh,controlli voli

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "E' necessario aumentare i controlli sui voli internazionali, nelle ultime settimane abbiamo avuto troppi casi dal Bangladesh". Così l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Nel Lazio oggi si registrano 9 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 4 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 prosegue l'indagine epidemiologica per il focolaio a Fiumicino sotto controllo e che conta 4 nuovi casi collegati: si tratta di un dipendente del ristorante Indispensa, due conviventi del dipendente del Bangladesh e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi dove sono stati eseguiti oltre 1.300 tamponi per l'indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Bagladesh. Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale.