Sempre 8 positivi covid bistrot

(ANSA) - FIUMICINO, 28 GIU - Sono oltre 1.100 i tamponi eseguiti ad oggi dal drive-in di Casal Bernocchi sulle persone collegate al caso del dipendente del bistrot di Fiumicino risultato positivo al coronavirus. I positivi in tutto rimangono otto. Lo rende noto il sindaco Esterino Montino.

"Per qualche ora, tra questa notte e stamattina, si è pensato che il numero potesse salire a 10 - spiega il sindaco - perché sul primo test eseguito su due persone, il dispositivo che li analizza aveva dato esito di "possibile positivo". A quel punto, come da protocollo, le due persone, altri membri dello staff di Indispensa, sono stati sottoposti ad ulteriori due tamponi di verifica per ognuno. Entrambi questi nuovi test hanno dato esito negativo. Quindi, al momento, su 1100 tamponi eseguiti - prosegue Montino - rimangono 8 le persone positive".