In diocesi vescovo Orvieto-Todi-Bolsena

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 28 GIU - Il vescovo Gualtiero Sigismondi ha fatto oggi il suo ingresso nella diocesi Orvieto-Todi-Bolsena. Ad accoglierlo nel duomo di Orvieto e nella piazza, le autorità civili, politiche e religiose, con il sindaco, Roberta Tardani e il presule uscente, mons. Benedetto Tuzia. Con loro anche tanti fedeli seppure con i vincoli del distanziamento per l'emergenza Covid.

Alla celebrazione ha preso parte anche l'intera Conferenza episcopale umbra, con il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti.

Prima della messa monsignor Sigismondi si era fermato sul sagrato salutando i cittadini e manifestando la sua felicità per essere stato chiamato da Papa Francesco a guidare la comunità.

Nel suo saluto ha sottolineato come sia "possibile individuare un punto di contatto tra le istituzioni civili ed ecclesiastiche", con l'obiettivo di "cercare unità".

Il sindaco Tardani nell'accogliere il nuovo vescovo si è detta "emozionata" ed ha sottolineato "come l'esperienza di accoglienza e di ascolto sarà molto preziosa per la comune rinascita". (ANSA).