Fiamme in appartamento, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Incendio ieri sera in un appartamento di una palazzina in via Annio Felice in zona Ardeatina a Roma.

Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non risultano feriti. Un altro incendio è divampato nella notte a via Vicovaro, in zona Pietralata, dove a prendere fuoco è stata un'auto. Sul posto la polizia. Da chiarire le cause del rogo, non so esclude nessuna ipotesi.