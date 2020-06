Moda: haute couture di Valentino sfila 21 luglio a Cinecittà

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - A sorpresa la maison Valentino ha annunciato oggi che la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 20-21 sarà presentata attraverso uno show speciale ideato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, che ha coinvolto l'artista Nick Knight, prima in digitale, mantenendo il proprio appuntamento con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode il prossimo 8 luglio, dove sarà svelata in anteprima l'ispirazione della live performance che si svolgerà a Roma martedì 21 luglio negli Studi di Cinecittà.

La performance vuole mettere in luce "il dialogo in cui il tocco umano e quello digitale confluiranno senza sovrapporsi.

Nessun effetto digitale infatti, può sostituire l' humanitas" avverte Pierpaolo Piccioli. Per questo forse la scelta di fare il bis a Roma, città natale delle prestigiosa griffe. L'evento a Cinecittà verrà trasmesso in diretta sui canali digitali Valentino, seguendo tutte le misure di sicurezza necessarie, dunque, avverte la nota, "solo pochi giornalisti del settore con sede in Italia, saranno invitati". (ANSA).