Servizio sharing con 500 moto elettriche

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Arriva nella Capitale il nuovo servizio sharing di Acciona con una flotta di 500 scooter elettrici, all' insegna di una mobilità sostenibile. A presentarlo stamattina a Ponte Milvio la sindaca Virginia Raggi assieme all'assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese e Riccardo Valle, country manager per il Servizio di Mobilità di Acciona in Italia. "Roma vuole diventare sempre più capitale dello sharing - ha detto la sindaca - Siamo qui con il nuovo operatore spagnolo Acciona per portare la città verso una mobilità più sostenibile. È evidente che le nostre città devono cambiare non possiamo permetterci di avere un traffico privato così elevato".

I 500 scooter elettrici saranno a disposizione di cittadini e turisti in diverse zone della Capitale, dal centro storico all'Eur o a Montesacro. Per festeggiare il suo arrivo nella Capitalle, il servizio di Acciona sarà gratuito per l'intera giornata del 16 luglio. Per tutti i nuovi iscritti, inoltre i primi 20 minuti di guida saranno in omaggio.