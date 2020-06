Raid fuori pizzeria Centocelle, 2 feriti

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Aggressione a colpi di bastone ieri sera a due ragazzi egiziani davanti a una pizzeria di Centocelle a Roma. E' accaduto intorno alle 21 in via dei Gelsi. A quanto ricostruito, quattro-cinque persone armate di bastoni hanno aggredito i due ventenni, uno dei quali sarebbe il figlio del titolare della pizzeria. Poi sono scappati a bordo di un furgone. I due sono stati soccorsi e non sarebbero in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. "L'aggressione stile Chicago anni '30 ad una pizzeria di Centocelle con tanto di bastonate e ricoveri in ospedale dei clienti è spaventosa e particolarmente allarmante". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Il raid di ieri sera a Centocelle perpetrato all'interno di una pizzeria ci allarma ed è un bruttissimo segnale", così, in una nota, la Cisl di Roma Capitale Rieti.