Lazio,6 positivi,circolazione virus 2,3%

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nel Lazio registriamo oggi sei casi positivi e un decesso. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. Dei nuovi casi odierni uno riguarda una paziente dimessa dal San Raffaele Pisana con tampone negativo e attualmente ricoverata al COVID Center di Casal Palocco. Il focolaio raggiunge così un totale di 123 casi complessivi. Secondo caso a distanza di due giorni di un positivo proveniente da Dacca (Bangladesh). L'uomo era atterrato a Fiumicino su un volo con scalo a Doha. Sono state avviate tutte le procedure del contact tracing internazionale e la segnalazione del caso al Ministero della Salute per la verifica dei controlli agli imbarchi. Inoltre un nuovo caso di positività legato all'Istituto religioso Teresianum. Crescono i guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 22 raggiungendo un totale complessivo di 6.337 e sono oltre sette volte il numero degli attuali positivi. La circolazione del virus è al 2,3%.