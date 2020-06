Tar, ok allevamento ittico con gabbie

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Resta confermata la determinazione con la quale l'8 novembre dello scorso anno la Regione Lazio ha autorizzato un impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti nel Comune di Civitavecchia. L'ha deciso il Tar del Lazio con due ordinanze con le quali ha respinto le richieste con le quali il Forum Ambientalista-Odv e il Comune di Tarquinia sollecitavano la sospensione del provvedimento autorizzatorio regionale e, a cascata, tutti gli altri provvedimenti sul tema, compresa la concessione ventennale per l'occupazione di uno specchio d'acqua di complessivi 1.473.510 metri quadrati.

Il Tar ha ritenuto che "non sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari chieste, non ravvisandosi il pericolo attuale di irreparabile pregiudizio alle ragioni della parte ricorrente, trattandosi di provvedimento dalla cui esecuzione dovrebbe derivare la riduzione dell'inquinamento marino".