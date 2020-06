Il Vitoria Setubal rispedisce Antonucci alla Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'avventura di Mirko Antonucci nelle file del Vitoria Setubal si è conclusa. Il giovane attaccante tornerà a Roma per motivi disciplinari, dal momento che il club portoghese lo ha messo fuori squadra per dei video pubblicati sui social dopo una sconfitta.

La società lusitana non ha gradito l'atteggiamento del giocatore, rispendendolo dunque al mittente. "Antonucci deve essere all'altezza della storia del nostro club - ha detto l'allenatore Julio Velazquez -. I suoi comportamenti fuori e dentro il campo non sono stati ritenuti accettabili e pertanto abbiamo informato la Roma che il suo prestito i conclude oggi".

Il Vitoria Setubal è stato sconfitto nella Primera Liga dal Boavista per 3-1 e Antonucci è stato inserito al 71', quando gli ospiti erano sotto di 2-1 nello stadio Do Bessa XXI di Porto.

