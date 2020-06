Da Gdf 1000 denunce prodotti

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Nel periodo dell'emergenza Covid la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha denunciato nove persone, di cui cinque arrestate, per il reato di usura.

Nei primi mesi del 2020, per i reati di contraffazione e frode in commercio nonché per violazioni alle norme in tema di sicurezza prodotti, sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle 1.096 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 86 casi e sottoposti a sequestro oltre 1,5 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale e 33.000 litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). Oltre 175.000 mascherine sono state requisiti dal Commissario straordinario, su richiesta di Reparti del Corpo e su conforme avviso delle competenti Autorità penali e amministrative, per essere distribuiti a strutture della Protezione Civile, ospedali, enti pubblici.