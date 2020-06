Unindustria: Natalizia, idee su Roma, Raggi dialoghi con noi

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Abbiamo organizzato un evento per il sedici luglio: i giovani imprenditori del Lazio presenteranno dei progetti concreti per il rilancio di Roma come area metropolitana, come centro della Regione", preannuncia il presidente dei giovani industriali del Lazio e del centro Italia, Giulio Natalizia. "Abbiamo invitato anche questa volta la sindaca Virginia Raggi, in tutte le occasioni precedenti non ha mai accettato i nostri inviti. Spero tanto che questa volta partecipi: il dialogo deve essere alla base di tutto, solo dal dialogo può nascere qualcosa di costruttivo e di positivo per il futuro e per le nuove generazioni". Il prossimo anno si vota: i giovani industriali hanno da proporre un 'ritratto ideale' per i candidati a sindaco di Roma? "Sicuramente: uno meno politico e più vicino ai problemi reali sia delle imprese che della gente".

Fare impresa e rappresentare gli industriali nel Lazio? "In Unindustria (l'associazione degli industriali del Lazio, Natalizia è vicepresidente) ho avuto dal presidente Filippo Tortoriello una delega all'imprenditorialità giovanile ed alle start up, ho sempre avuto un buonissimo rapporto" con la regione, ed in particolare con gli assessori allo Sviluppo economico: "Il dialogo è sempre fitto ed è in linea con le nostre idee". (ANSA).