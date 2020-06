L' Opera a Roma conquista il Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il Teatro dell' Opera di Roma vince la sfida europea della ripartenza: con Rigoletto in forma scenica il 16 luglio e poi Il Barbiere di Siviglia e la Vedova Allegra in forma di concerto, e la danza con le Quattro Stagioni di Vivaldi, l ' istituzione musicale della capitale lancia una grande stagione estiva al Circo Massimo, luogo simbolo della città, per ricongiungersi al suo pubblico dopo l' esperienza terribile della pandemia. Ciliegina sulla torta, così l' ha definita il sovrintendente Carlo Fuortes, sarà l' omaggio a Roma, il 6 e il 9 agosto, il recital delle star internazionali del canto Anna Netbrenko e il marito Yusif Evyazov. ''Un grande teatro deve riprendere facendo opera in forma scenica - ha detto Fuortes - per farlo serviva un teatro che rispettasse tutte le norme di sicurezza. Caracalla non lo avrebbe consentito. Pe questo abbiamo scelto il Circo Massimo dove ci sarà un palcoscenico da 1500 metri quadrati''. Mille gli spettatori previsti che potrebbero aumentare a 1400. ''Roma riparte - ha spiegato la Sindaca Virginia Raggi - ma in questo periodo di Covid non si è mai fermata. La prima del Barbiere di Siviglia, il 22 luglio, sarà dedicata e riservata al personale medico e sanitario che ha lavorato duramente in questa emergenza''. Dal 16 luglio al 13 agosto, dunque, ci saranno 21 serate di spettacolo, dal nuovo Rigoletto, diretto da Daniele Gatti con la regia di Damiano Michieletto e un cast tra cui spiccano Ivan Ayon Rivas, Luca Salsi e Rosa Feola. Il 22 e il 31 luglio il Barbiere di Siviglia e La Vedova Allegra in forma di concerto, diretti da Stefano Montanari. Il 25 luglio la grande danza con la prima assoluta di Le Quattro stagioni di Vivaldi, con le coreografie di Giuliano Peparini, i 48 componenti del corpo di ballo, diretto da Eleonora Abbagnato, e l'attore Alessandro Preziosi come voce recitante. (ANSA).