D'Amato, non esclusi test a studenti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Sulla scuola la verifica è aperta sulle modalità da adottare, non precludiamo alcuna possibilità.

Adesso ci stiamo concentrando sul corpo docente e non docente che è pari a circa 100 mila persone. Per gli studenti prenderemo in seria considerazione se sussisteranno i presupposti e qualora ci sia disponibilità: faremo tutto ciò che va fatto per ripartire in sicurezza e siamo in costante contatto con l'ufficio scolastico". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, parlando dei test sierologici.