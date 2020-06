Dal Maxxi all'India, 4 poli per l''estate romana'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Quarantatré anni fa, nel 1977, l'Estate Romana nacque per restituire ai romani gli spazi pubblici, sottratti dalla tensione nelle piazze, attraverso la partecipazione culturale. Il palinsesto 'Romarama' del 2020 ha un obiettivo simile: restituire gli spazi pubblici e il coraggio di farlo insieme. Roma sarà una delle poche città italiane a mantenere la programmazione estiva, autunnale e invernale e a creare nuovi eventi e attività per permettere ai tanti romani che, soprattutto in estate, rimarranno in città di vivere gli spazi pubblici". Così in una nota il Campidoglio.

L'amministrazione capitolina ha lavorato sugli spazi all'aperto e sulla loro fruizione: Romarama nell'estate del 2020 si declinerà attraverso quattro poli principali come la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, lo spazio esterno del Teatro India, i Parchi con le attività e progetti del bando dell'estate, la piazza del MAXXI. Le grandi conferme del palinsesto di Romarama vanno dalla riapertura a luglio del Silvano Toti Globe Theatre diretto da Gigi Proietti al ritorno di Davide Enia. Torna anche la stagione estiva del Teatro dell'Opera, quest'anno ospitata nel nuovo set del Circo Massimo.

Dal 15 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma e da settembre a novembre 2020 la 35/a edizione del Romaeuropa Festival.

Il palinsesto di Romarama prosegue con la riapertura del Macro con il Museo per l'Immaginazione Preventiva. Dal 1° al 30 luglio riprende l'Estate al MAXXI con eventi dedicati a cinema, libri e teatro. Il programma riprenderà dal 10 settembre al 14 ottobre. Tra le prossime mostre, un nuovo significativo allestimento della Collezione con senzamargine. Passaggi nell'arte italiana a cavallo del millennio (dal 1 ottobre 2020).

Dopo l'estate verrà inaugurata anche la grande mostra The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces nel nuovo spazio espositivo dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli. Previsto per l'ultima settimana di ottobre il grande ritorno a Palazzo delle Esposizioni della Quadriennale. (ANSA).