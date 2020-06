Musei: proseguono riaperture, domani Palazzo Venezia a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Proseguono le aperture, sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020, dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Domani riaprirà il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma.

Oggi invece hanno riaperto il Palazzo Reale di Napoli, il comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae (LT), Villa Lante a Bagnaia (VT), Palazzo Altieri a Oriolo Romano (VT), il Complesso di Capo di Bove insieme all'Antiquarium di Lucrezia Romana al Parco archeologico dell'Appia Antica a Roma, l'area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano al Parco archeologico di Ostia Antica. Hanno riaperto inoltre in questi giorni l'Antiquarium statale di Numana, il Museo archeologico nazionale delle marche, il Museo archeologico statale di Arcevia, il Museo archeologico statale di Ascoli Piceno, il Museo archeologico statale di Cingoli, il Museo Tattile Statale Omero, la Rocca Demaniale di Gradara e la Rocca Roveresca di Senigalllia della Direzione Regionale Musei Marche.

