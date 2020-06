Festival delle scienze: Ri-pensare il futuro

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Decine di contributi che si susseguiranno, da Vinicio Capossela ad Emma Dante da Tronchetti Provera a Luca Parmitano a Nicola Lagioia. Per oltre venti ore di diretta live, sabato 20 giugno. La Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Codice Edizioni presenta una maratona live dedicata alla scienza dal titolo: Solstizio di Scienza, ri-pensare il futuro. Nel giorno del passaggio tra due stagioni, un segnale concreto di rinnovamento e ripartenza con oltre 50 esponenti di spicco del mondo scientifico, culturale, economico, sportivo italiano tra i quali Amalia Ercoli Finzi, Luca Parmitano, Vinicio Capossela, Maria Rosaria Capobianchi, Francesco Cavalli-Sforza, Stefano Mancuso, Paolo Vineis, Sandra Savaglio, Mario Brunello, Filippo Tortu, Marco Tronchetti Provera, Ferruccio De Bortoli. Il National Geographic Festival delle Scienze sceglie di ripartire in modo con una diretta di sei ore (dalle 16.00 alle 22.00) nel giorno che è anche la Giornata Mondiale per i Rifugiati.

Evoluzioni e rivoluzioni che saranno raccontate da un punto di vista scientifico dalle voci di Amalia Ercoli Finzi, Luca Bergamo, Maria Rosaria Capobianchi quelle di Antonello Pasini e Gloria Origgi, di Mauro Mazzola e Simona Morini.

E ancora Franco Vaccari e Francesca Buoninconti e con Renato Bruni e Giorgio Vacchiano, Francesco Cavalli Sforza e Luca Mercalli ("Come si esce dall'Antropocene?"). Uno sguardo che si solleverà verso lo spazio e l'esplorazione del cielo con Luca Parmitano, Astronauta dell'ESA, che narrerà le curiosità de "Il Mondo da lassù" e con Sandra Savaglio e Sergio Givone.

Come scoprire gli intrecci tra scienza e poetica musicale guidati da Vinicio Capossela e Chiara Valerio e da Mario Brunello e Stefano Mancuso. Un percorso che proseguirà con Franco Farinelli e con Carlo Ossola per approfondire la poetica di Ungaretti e "L'anima dell'estate". Si terranno una serie di evocativi intermezzi resi possibili dalle emozionanti voci di Nicola Lagioia (con la lettura di Tra donne sole di Cesare Pavese), di Emma Dante (che leggerà Sogno di una notte di mezza estate) e di Federica Cassini (con l'interpretazione delle "Poesie d'estate" di Emily Dickinson). (ANSA).