Spallanzani, 115 ricoverati

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - In questo momento sono ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma «115 pazienti. Di questi 49 sono casi confermati Covid-19, di cui 39 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, 66 sottoposti ad indagini. 7 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 478». È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'Istituto.