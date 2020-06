Raggi, pronta passarella linee B-C

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Proseguono a pieno ritmo i lavori sul futuro nodo di scambio Colosseo-Fori Imperiali della metro C, un cantiere che non si è mai fermato, anche nei giorni più difficili dell'emergenza coronavirus. La passerella pedonale che collegherà le linee B e C nella futura stazione è ormai pronta.

È stato appena completato il solaio della struttura che passerà sopra i binari della metro B". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nelle foto potete vedere quello che sarà l'atrio della futura stazione a due passi dal Colosseo - aggiunge - Stiamo portando avanti un'opera prioritaria per la Capitale che avrà grandi benefici per il sistema dei trasporti e della mobilità cittadina. A piazza Venezia proseguono, intanto, le indagini del sottosuolo per la stima corretta dei costi e dei tempi per la realizzazione della futura stazione. L'obiettivo futuro è quello di prolungare l'attuale rete metropolitana per arrivare fino alla periferia nord-ovest della nostra città".