'Notte prima degli esami'davanti liceo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Ieri a tarda sera "Notte prima degli esami" è stata cantata a squarciagola, accompagnata dalla chitarra, da tanti ragazzi che si sono assiepati davanti al Mamiani. "Non da quelli che dovevano sostenere oggi l'esame però", confessano una studentessa e una mamma oggi davanti ai cancelli del liceo romano ad aspettare una maturanda chiamata oggi per il colloquio orale."I ragazzi si sono impegnati - dice arrivando a scuola la docente Tina Di Pace, presidente di una commissione d'esame - non conta la quantità delle prove, dobbiamo tirare fuori il meglio da loro, hanno tutti grandi possibilità. Questo è sicuramente un esame più snello e rapido, procederemo più spediti". Arriva intanto in bicicletta un docente di storia e filosofia, "sarei arrivato in ogni caso in bici", dice sorridendo. "La didattica a distanza è stata più faticosa per tutti - racconta un'altra docente - solo i più timidi forse si sono trovati meglio. I ragazzi hanno avvertito forte l'isolamento, anche se abbiamo fatto il massimo per evitarlo".