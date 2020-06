Le Vibrazioni tornano live con Summer tour, prima data 12/7

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Le Vibrazioni tornano live questa estate con il Summer tour. Prima tappa confermata il 12 luglio 2020 alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Posticipato, invece, al 2021 il tour "In Orchestra di e con Beppe Vessicchio".

Intanto è uscito il nuovo singolo estivo della band "Per fare l'amore" (Artist First). Scritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta, "Per fare l'amore" si candida a diventare la nuova hit estiva della Fase 3 con il suo ritmo travolgente e la sua positività.

Queste le nuove date con l'orchestra nei teatri italiani: 14 gennaio Catania (recupero del 20 maggio 2020), 15 gennaio Marsala (recupero del 18 maggio 2020), 16 gennaio Palermo (recupero del 19 maggio 2020), 18 gennaio Napoli (recupero del 7 maggio 2020), 28 gennaio Bari (recupero del 5 maggio 2020), 29 gennaio Cosenza (recupero del 6 maggio 2020), 2 febbraio Milano (recupero del 3 maggio 2020), 4 febbraio Firenze (recupero del 26 maggio 2020), 5 febbraio Padova (recupero del 16 maggio 2020), 8 febbraio Bologna (recupero del 16 aprile 2020).

La nuova data per il concerto di Torino verrà comunicata appena possibile. Annullato il concerto previsto il 20 aprile 2020 nell'Auditorium Parco della musica di Roma.

I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti. (ANSA).