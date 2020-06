Sordi 100, il 16 settembre apre la mostra nella sua villa

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sarà inaugurata il 16 settembre nella sua villa con affaccio sulle Terme di Caracalla la mostra per ricordare il centenario della nascita di Alberto Sordi. Avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso marzo proprio nei giorni del lockdown. Finora sono già arrivate 18 mila prenotazioni.

La nuova data è stata annunciata al Campidoglio dove nella sala della Protomoteca la sindaca Virginia Raggi ha voluto organizzare un omaggio proprio nel giorno, il 15 giugno, in cui avrebbe festeggiato 100 anni l'attore "simbolo di Roma e della romanità".

L'evento, in collaborazione con la Fondazione Museo Alberto Sordi, vede tra l'altro, con le regole del distanziamento sociale, le testimonianze di Carlo Verdone e Christian De Sica.

(ANSA).