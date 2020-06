Folla ai funerali di Mattia

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Palloncini bianche, lacrime e abbracci. Grande commozione stamattina per i funerali di Mattia, il ragazzino di 14 anni morto investito da un'auto all'Infernetto, nel quadrante sud di Roma. Una folla si è riunita nell'area giochi all'esterno della chiesa di San Corbiniano, all'Infernetto, per dare l'ultimo saluto a Mattia, travolto sulle strisce mentre era con gli amici per festeggiare la fine della scuola. Tantissimi gli amici del ragazzo presenti ai funerali.