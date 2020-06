Cinema: Verdone, giusto riaprire sale ma ci vuole prudenza

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Voglio essere ottimista ma con prudenza, va bene riaprire le sale, bisogna dare fiducia e non certo pensare agli incassi, bisogna recuperare il rapporto con il pubblico ma certo non sarà facile", dice all'ANSA Carlo Verdone commentando la riapertura dei cinema possibile da oggi seguendo le nuove regole di sicurezza. "Vedere risultati al cinema ci vorrà tempo, speriamo che i contagi si fermino, il virus sia meno potente e così a tutti verrà voglia di sedersi a guardare un film sul grande schermo. Al momento non sono queste le condizioni. Ma certo spero nella svolta, anche io ho un film bloccato", prosegue l'artista il cui ultimo film Si vive una volta sola sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio ma la cui distribuzione è stata fermata per il lockdown.

"Nel giorno del centenario della nascita di Alberto Sordi - aggiunge Christian De Sica a margine dell'omaggio in Campidoglio del grande attore romano - la riapertura delle sale mi suggerisce un buon auspicio". (ANSA).