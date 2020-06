Molesta ragazzine in spiaggia, arrestato

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Ha avvicinato ieri pomeriggio in spiaggia a Ostia alcune ragazzine minorenni, molestandole verbalmente. A quel punto alcuni presenti si sono avvicinati al giovane, un algerino di 28 anni, per bloccarlo e aggredirlo. Sul posto la polizia che è riuscita a ristabilire la calma. Ma un amico dell'algerino, un romano di 26 anni, è intervenuto in suo aiuto e ha dato in escandescenza, danneggiando una volante. Il 26enne è stato arrestato dagli agenti per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento dei beni dello Stato, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Il 28enne, invece, è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'algerino è stato anche denunciato a piede libero per molestie sessuali. Entrambi si trovano ora ai domiciliari.