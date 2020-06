Lazio, da lunedì congressi e cerimonie

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Da lunedì via libera nel Lazio a fiere, congressi, cerimonie, nonché attività che si svolgono in discoteche e simili, con eccezione delle attività di ballo. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il provvedimento consente inoltre a partire dal primo luglio 2020 le attività di ballo all'aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. L'ordinanza inasprisce le condizioni per l'accesso a discoteche e simili imponendo la misurazione febbre all' ingresso, non lasciandolo come mero consiglio o possibilità. Chi ha più di 37,5 non potrà entrare. Più in generale, le attività a cui dà il via libera l'ordinanza dovranno svolgersi "assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala".