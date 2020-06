Rogo a Centocelle, fiamme in palestra

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Incendio nella notte in una palestra di via Valmontone, in zona Centocelle a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia con la scientifica per i rilievi. Non risultano feriti. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista compresa quella di un atto doloso. "Un incendio ha colpito un'altra attività economica di Centocelle, nel V Municipio; questa volta, dopo gli incendi dei mesi scorsi a danno della Pecora elettrica, di Cento55 e del Baraka Bistrot, a essere colpita è stata una palestra", dichiarano in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni ed il consigliere del V Municipio Stefano Veglianti- "Proprio ieri la Regione Lazio ha voluto lanciare un segnale agli abitanti del quartiere, che più volte sono scesi per le vie di Centocelle, annunciando che il locale che ha ospitato "La Pecora elettrica" diverrà un luogo di aggregazione dove le istituzioni e la cittadinanza si contrapporranno alla criminalità con una presenza forte e consapevole".