La Filarmonica Romana dal 21 giugno torna dal vivo

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'Accademia Filarmonica Romana torna a fare musica dal vivo a partire da una giornata che ha un significato speciale, il 21 giugno, in cui tutta Italia partecipa alla Festa della Musica. La programmazione andrà avanti fino al 12 luglio con una quindicina di appuntamenti nella Sala Casella, all'interno dei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118), dove saranno rigorosamente rispettate le linee guida delle disposizioni anti-Covid. Sarà una programmazione aperta a un pubblico di tutte le età.

"Abbiamo continuato a 'custodire il fuoco', tenendolo vivo in questi tre mesi con varie iniziative nello spazio virtuale del web - spiega il direttore artistico Andrea Lucchesini -, ma siamo consapevoli che la musica vive pienamente nella perfetta triangolazione di emozioni che si instaura durante il concerto tra autore, interprete e pubblico. Così riprendiamo a tessere i fili della programmazione e siamo molto lieti di poter recuperare alcuni degli appuntamenti saltati a causa del lockdown''.

Il tradizionale festival estivo dei Giardini della Filarmonica, aperto al confronto culturale e musicale di diversi paesi, slitterà invece a settembre. Si riparte dunque dai bambini fino ai 3 anni accompagnati dai genitori, che nella mattinata di domenica 21 giugno (in due appuntamenti alle 9.45 e 11.30) partecipano a un laboratorio-concerto con cinque musicisti specializzati nell'insegnamento musicale ai più piccoli e a guidare all'ascolto di un repertorio vario (classica, contemporanea, jazz, rock, pop, etnica, etc.) che possa incuriosire e stimolare l'apprendimento musicale. In tempo di distanziamento sociale sul pavimento della Sala Casella saranno disegnati ampi riquadri, ciascuno per ogni famiglia, all'interno del quale bimbi e adulti potranno muoversi, mantenendo la distanza dalle altre famiglie. Il pubblico adulto è atteso nella stessa giornata alle 18 con il concerto del Trio Kanon - Lena Yokoyama al violino, Alessandro Copia al violoncello e Diego Maccagnola al pianoforte - che recupera uno degli appuntamenti del ciclo "Chopin e…" e alternerà la musica del compositore polacco a brani di Mendelssohn. (ANSA).