Spaccio,arrestato agente carcere Viterbo

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Corruzione e traffico di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio all'interno del carcere di Viterbo. Con queste accuse e su disposizione del Gip di Viterbo Rita Cialoni, sono state eseguite oggi tre ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti in concorso tra loro: si tratta di un detenuto italiano, già ristretto per altri motivi, di sua moglie, da oggi agli arresti domiciliari, e di un agente di Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale.