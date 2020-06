Investe bimbo e prosegue, rintracciato

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Ha investito un bambino e ha ripreso la marcia, ma l'automobilista è stato rintracciato dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto lunedì sera quando una pattuglia del XV Gruppo Cassia è intervenuta in Via Bagnatica, zona nord della Capitale per un incidente con feriti. Ad essere coinvolto un bambino di 8 anni che, mentre si trovava in compagnia della mamma, è stato investito da un'auto il cui conducente, fermatosi in un primo momento, ha ripreso la marcia lasciando a terra il piccolo, trasportato con ambulanza all'ospedale. Gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo al veicolo e all'identità del conducente. Un 35enne che è stato fermato ieri mattina e denunciato per omissione di soccorso. Nei suoi confronti si è proceduto anche al ritiro della patente. Il bambino è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni.