Incidente monopattino, Go Volt estranea

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Ad una notizia trasmessa ieri su un incidente che ha coinvolto a Roma un 15enne e una signora di 48 anni l'ANSA, nella pagina web del Lazio, ha associato erroneamente una foto che lascia riconoscere monopattini con il logo di Go Volt Srl. Si precisa che la società Go Volt non è coinvolta in alcun modo nel fatto in oggetto. Inoltre, sottolinea la Srl, "è ingiustificato associare nome aziendale, logo e mezzi dell'azienda a tale evento". E, prosegue la Go Volt, "a sottolineare come la foto sia totalmente fuori contesto, c'è il fatto che Go Volt (www.govolt.it) ad oggi non opera a Roma e in nessuno caso avrebbe potuto aver parte all'evento" di cui tratta la notizia.