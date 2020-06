Genitori, Luca sapeva guai di Anastasiya

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Luca sapeva, evidentemente sì, ma non tutto. Sapeva che Anastasiya si era cacciata in qualche brutto guaio ed era andato lì per proteggerla, come faceva sempre". Lo affermano i genitori di Luca Sacchi, il 24enne ucciso nell'ottobre scorso a Roma con un colpo di pistola alla testa. Tina e Alfonso Sacchi erano presenti oggi all'udienza del processo a carico di cinque persone. All'udienza, svolta a porte chiuse era presente anche Anastasiya, ex fidanzata di Sacchi, che compare nel procedimento sia come imputata (per violazione della legge sugli stupefacenti) che come parte lesa in quanto vittima dell'aggressione messa in atto da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, pusher di San Basilio. "Luca si trovava lì quella sera - aggiungono i genitori di Luca - per cercare di tirar fuori lei dai guai e non per la trattativa di droga.

Evidentemente non c'è riuscito".