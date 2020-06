Amico Mattia, sbalzato per 20 metri

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Ero a pochi metri di distanza da lui. Ho sentito un botto fortissimo, sembrava uno sparo". A parlare Lorenzo un amico di Mattia, il ragazzo morto investito da un'auto ieri sera all'Infernetto.

"L'impatto e' stato fortissimo - racconta un altro - Mattia era sulle strisce, la strada era illuminata da un lampione, è stato sbalzato per venti metri. L'auto e' andata avanti per diversi metri poi si è fermata. Secondo me lo ha fatto solo perché si è distrutta nell'impatto".