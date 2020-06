15enne travolto,arrestato conducente

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - E' stato arrestato il 22enne alla guida dell'auto che nella tarda serata di ieri ha investito un ragazzo di 15 anni in zona Infernetto a Roma. Secondo quanto si è appreso, è risultato positivo all'esame tossicologico. Il 15enne, a quanto ricostruito, era uscito con gli amici per festeggiare l'ultimo giorni di scuola e stava attraversando sulle strisce pedonali. E' quanto emerso dai rilievi della polizia locale e confermato da testimoni. "L'auto è arrivata come un missile" hanno raccontato alcuni testimoni. Il ragazzo ha attraversato la strada con due amici. Avrebbero percorso il primo tratto di strada poi i due amici vedendo l'auto arrivare sono riusciti a indietreggiare mentre lui è stato centrato.

Ad arrivare sul posto, dopo l'impatto, amici e i genitori del ragazzo. Mattia avrebbe compiuto 15 anni a ottobre. L'incidente è avvenuto a poca distanza da casa. Il conducente dell'auto, secondo quanto si è appreso, si trova al Gruppo Tintoretto della polizia locale in attesa del processo per direttissima.