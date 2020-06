15enne travolto:amici,lì si corre troppo

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il quartiere dell'Infernetto, dove la notte scorsa è morto un 15enne investito da un'auto sulle strisce pedonali, si stringe al dolore dei genitori del ragazzo.

Questa mattina non si parla d'altro. La notizia ha presto fatto il giro e in molti sono accorsi in via Cilea, sul luogo della tragedia. "Quella strada è stata sempre pericolosa - dice un residente -. Si corre all'impazzata nonostante ci siano anche le strisce pedonali e i cartelli dell'uscita dei ragazzi da scuola". Via Cilea, infatti, si trova proprio davanti ad uno degli ingressi della scuola elementare "Francesco Cilea", non distante dalla Cristoforo Colombo, l'arteria che collega il litorale con il centro di Roma.