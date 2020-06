Ultrà e Fn a Roma, liberi due arrestati

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Tornano libere le due persone arrestate sabato nel corso degli scontri avvenuti a Roma nel corso della manifestazione indetta da gruppi ultrà e Forza Nuova. Il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di recarsi a Roma per Andrea Ottavi 47 anni di Velletri, mentre per l'altro arrestato, Giancarlo Corrado di 27 anni, non è stata disposta alcuna misura. I due, legati all'universo ultrà di Roma e della Lazio, sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Entrambi hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, il processo è stato fissato al prossimo 6 luglio. Ottavi è accusato di avere aggredito alcuni poliziotti, mentre il secondo arrestato è accusato di avere lanciato un sasso in direzione delle forze dell'ordine.