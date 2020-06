Sapienza prima in classifica Cwur

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - L'Università La Sapienza si conferma al primo posto in Italia nella classifica internazionale del Centre for World University Rankings (Cwur). Rispetto allo scorso anno l'Ateneo ha guadagnato 24 posizioni e si colloca ora in 114ma posizione nel ranking a livello internazionale, compresa tra le Top 0,6% delle circa 20mila università censite.

"Sono molto soddisfatto di questo risultato anche perché ha avuto tra i suoi punti di forza la valutazione della ricerca svolta nella nostra università" - commenta il Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio - mai come in questo periodo si è diffusa la consapevolezza di quanto sia strategico a livello Paese rafforzare la ricerca nelle sue varie articolazioni e metterla a servizio dei cittadini".